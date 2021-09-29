СМИ: в КНДР заявили о проведении испытаний сверхзвуковой ракеты

Пресса сообщила, со стороны Северной Кореи поступило подтверждение первого испытательного пуска новой гиперзвуковой ракеты. Согласно информации СМИ, недавно разработанный «Хвасон-8» был запущен Академией оборонных наук утром 28 сентября.

Об этом, как пишет Yonhap News, сообщило Центральное информационное агентство Кореи. В результате испытаний была якобы подтверждена маневренность и безопасность ракеты. Также будто бы были протестированы и подтверждены технические показатели техники.

За пуском, по данным СМИ, наблюдал секретарь Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки. Глава КНДР Ким Чен Ын, как отмечается, на мероприятии не присутствовал.