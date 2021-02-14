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Модульность и технологичность: в чем преимущество семейства РЛС «Воронеж»

Владимир Расходчиков
10:40 14.02.2021
Начальник радиотехнического центра РЛС «Воронеж-М» объяснил, в чем заключается уникальность и высокотехнологичность новых станций системы предупреждения ракетного нападения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа программы «Военная приемка» показала внутреннее устройство новейших РЛС «Воронеж-М», входящих в систему предупреждения ракетного нападения. Помещения станции очень напоминают бункер, так как РЛС обладает защитой от ракетных и бомбовых ударов. Для безопасности сотрудников двери между модулями РЛС «Воронеж-М» защищены специальным уплотнителем, о его назначении и техническом устройстве станции журналистам «Военной приемки» рассказал начальник радиотехнического центра РЛС «Воронеж-М» главного центра ПРН Юрий Родивилов.

«Уплотнитель обеспечивает защиту личного состава от СВЧ-излучения. Здесь внутри мы находимся в радиоэлектронном комплексе, конкретно это устройство управляет работой холодильной машины. Она нужна для стабильной работы радиолокационной станции в условиях больших напряжений, соответственно высокие температуры. К температурно-влажностному режиму предъявляются очень жесткие требования», - объяснил начальник радиотехнического центра.

По словам Юрия Родивилова, модульность станций серии «Воронеж» позволяет возводить различные по размерам и назначению объекты. Или же в любой момент добавить новые помещения для новых функций и аппаратуры. Также, модульность позволяет очень сильно сэкономить на времени и стоимости строительства.

«Основным достоинством радиолокационной станции «Воронеж-М» является модульность ее построения, современная элементная база. Это позволяет своевременно реагировать на изменения степени угрозы, наращивать боевые возможности, собирать практически любую конфигурацию. В зависимости от поставленных задач», - пояснил сотрудник РЛС «Воронеж-М».

РЛС серии «Воронеж» пришли на смену РЛС «Дарьял». Главное достоинство новых станций - их модульность, 24 модуля этой станции заменяют 2 этажа более старой аппаратуры, а боевой состав, работающий на станции, уменьшился в несколько раз. Также отпала необходимость постоянного присутствия на станции технического персонала. Семейство станций СПРН «Воронеж» состоит из метрового («Воронеж-М», «Воронеж-ВП»), дециметрового («Воронеж-ДМ») и сантиметрового («Воронеж-СМ») диапазонов волн. 

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