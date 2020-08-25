Бронеавтомобиль BURAN для перевозки VIP-персон представили на форуме «Армия-2020»

ООО «Нижегородское авиационное общество» представило на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» бронеавтомобиль BURAN Bus. Модификация предназначена для перевозки VIP-персон.

«Автомобиль полностью защищен специальным шумовым комплексом, посторонние звуки сюда не проникают. Потолок сделан алькантарой, внизу расположен ковер. Уникальные кожаные сидения, которые производит наша группа компаний с возможностью регулировок, подогревом, охлаждением, вентиляцией, присутствует холодильник. Возможны различные вариации салона», - сообщил «Звезде» руководитель подразделения транспорта и безопасности ООО «Нижегородское авиационное общество» Иван Андрюнин.

В машине присутствует подсветка, в случае необходимости открываются люки, в пассажирском модуле отсутствуют бойницы, но присутствуют шторки. Есть телевизор, который поднимается и опускается, люди защищены шумо-виброизоляционным слоем от всего, что происходит вокруг.

Для связи с водителем в машине есть специальная кнопка связи. Также сидящие в салоне пассажиры могут уменьшить светопроникаемость переднего стекла, чтобы увидеть, что происходит впереди. Стекло защищено по пятому классу.

BURAN - многофункциональный полноприводный бронеавтомобиль на основе соединения базового бронированного шасси с любыми модулями, которые необходимы заказчику. Общая грузоподъемность базового шасси не менее 10 тонн, двигатель до 200 л. с., максимальна скорость - 100 км/ч.