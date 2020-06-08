Россия и Турция договорились о новых поставках С-400

Москва и Анкара договорились о поставках в Турцию второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом в интервью телеканалу NTV сообщил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», - сказал он.

По его словам, Турция намерена ввести в эксплуатацию системы ПВО, несмотря на задержку из-за пандемиии коронавируса.

На прошлой неделе глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ готова обсуждать участие Анкары в производстве С-400.

Москва начала поставки систем ПВО Анкаре в середине июля. После приобретения С-400 Вашингтон, опасаясь, что РФ может получить доступ к секретной информации о новых американских истребителях F-35, приостановил участие Турции в программе производства этих самолетов и пригрозил санкциями.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.