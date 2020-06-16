Российские амфибии Бе-200 направлены в Турцию для тушения пожара

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики, сообщает пресс-служба ОАК ГК «Ростех».

«Обращение с просьбой об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон поступило от Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума», - говорится в сообщении ОАК.

Крайний Бе-200ЧС для Военно-морского флота поднялся в воздух в феврале текущего года.

Всего в МЧС России в данный момент эксплуатируется девять таких самолетов. Эти машины были задействованы во время тушения пожаров в Сибири летом прошлого года.