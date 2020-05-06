В Севастопольской бухте формируется парадный строй кораблей ЧФ
В парадном строю 9 мая пройдут девять кораблей Черноморского флота.
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В акватории Севастопольской бухты, в рамках проведения праздничных мероприятий посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выстроятся 9 кораблей Черноморского флота.
В парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочок», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».
Постановку кораблей в командный строй обеспечивают вспомогательгные суда.