В Кремле рассказали, когда Путин проведет традиционные совещания по оборонной теме
Они будут организованы с учетом эпидемиологической ситуации.
© Фото: пресс-служба Президента
Традиционные совещания с руководство Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин проведет этим летом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что сроки проведения мероприятий будут уточняться с учетом эпидемиологической ситуации.
Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин регулярно проводит в Сочи цикл традиционных совещаний, посвященных развитию российской армии и флота, военно-промышленного комплекса.