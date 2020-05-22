Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха

В цехе окончательной сборки ПАО «ВАСО», входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» (в составе Госкорпорации Ростех), продолжаются работы по созданию нового пассажирского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М.

Самолет создается как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300 за счет удлинения фюзеляжа на 9,35 метров с получением дополнения к сертификату типа. Лайнер сохранит высокие показатели надежности своего предшественника.

«В настоящий момент на первом летном опытном образце осуществляется стыковка основных агрегатов планера. Завершена стыковка фюзеляжа с крылом. На следующем этапе предстоит стыковка хвостового оперения, навеска пилонов. Также на воздушном судне приступили к монтажу основных систем самолета. Окончание работ и передача самолета на летно-испытательную станцию планируется в конце года», - сообщил и.о. управляющего директора ПАО «ВАСО» Александр Ярчевский.

Ил-96-400М будет оборудован современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием отечественного производства, которое позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи.

В конце 2018 года о том, что первый самолет Ил-96-400М будет построен в текущем году, «Звезде» сообщал главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Облик салона авиалайнера был представлен в марте прошлого года. Стапельная сборка завершена в сентябре 2019-го, а в цех окончательной сборки самолет был передан в январе 2020 года.