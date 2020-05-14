Путин сравнил генетические исследования с космическим проектом XX века

Президент России Владимир Путин сравнил по важности современные генетические исследования с атомным и космическим проектами XX века. Соответствующее заявление было сделано на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Президент отметил, что по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века.

Он подчеркнул, что система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке.

По его словам, нужно конвертировать научные заделы в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную продукцию.

Также на совещании российский лидер заявил, что в сентябре удастся зарегистрировать вакцину COVID-19.