Путин сравнил генетические исследования с космическим проектом XX века
Президент призвал как можно быстрее конвертировать научные заделы в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную продукцию.
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космос
Президент России Владимир Путин сравнил по важности современные генетические исследования с атомным и космическим проектами XX века. Соответствующее заявление было сделано на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Президент отметил, что по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века.
Он подчеркнул, что система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке.
По его словам, нужно конвертировать научные заделы в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную продукцию.
Также на совещании российский лидер заявил, что в сентябре удастся зарегистрировать вакцину COVID-19.