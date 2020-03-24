Очередной Ил-76МД-90А передан на летные испытания

На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК под управлением госкорпорации «Ростех») завершено строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации. После проведения лётно-технических испытаний на территории аэродромного комплекса «Ульяновск-Восточный» и окраски в ливрею Минобороны оно пополнит базирующийся в Ульяновске авиационный полк ВТА.

В сообщении также говорится, что завершены наземные испытания еще одного Ил-76МД-90А. Сегодня он находится на стадии летных испытаний. Согласно заданной программе самолет совершил уже пять полетов.

Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Запуск этой машины в производство связан с его переносом из Ташкента в Уьяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики были значительно улучшены.

Первый полет состоялся в 2012 году. На базе этого самолета предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.