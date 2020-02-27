Зенитную бригаду в Хакасии начнут перевооружать на С-350 «Витязь» в 2021 году

Зенитные ракетные подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в Красноярском крае и Хакасии, будут перевооружены на новейшие комплексы С-350 «Витязь». Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля «Медиа-Ас Центр».

«Для эффективного выполнения задач воздушного прикрытия важных объектов в Сибири с 2021 года приступаем к перевооружению зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся в Республике Хакасия, с зенитных ракетных систем С-300 на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Планируем завершить перевооружение в 2022 году», - сказал Лапин.

Он также отмети, что до 2025 года перевооружаем еще один зенитный ракетный полк, дислоцированный в Ачинске.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.