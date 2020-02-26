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Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС

Андрей Аркадьев
13:21 26.02.2020
Боевой расчет ЗРК уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район.
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС

Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск ВА ВКО им.Г.К.Жукова в Ленинградскую область для обучения боевых расчетов на перспективную технику», - говорится в сообщении.

Помимо обучения материальной части руководством центра проведено учение по обнаружению, и уничтожению условного воздушного противника. Боевой расчет ЗРК С-350 уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район.

Ранее в ходе приема комплекса на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра ЗРВ ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители МиГ-29СМТ. Помимо этого специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса.

Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС еще в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. В конце марта 2019 года завершились государственные испытания системы С-350, призванной заменить С-300ПС.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. С-350 будет интегрирован в единую сеть с другими системами ПВО.  Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Дальность поражения целей - до 60 километров, высота - до 30 километров. Скорость поражаемых целей - до 4800 метров в секунду. Время свертывания и развертывания пусковой установки - 5 минут.

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