В Минобороны рассказали о создании линейки новой бронетехники на базе платформы «Армата»

Создание линейки новой российской бронетехники, включая танк Т-14 и боевые машины на базе платформы «Армата», бронетранспортеры и гаубицы, завершится в 2022 году. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

По его словам, новую технику удастся создать к этому сроку благодаря реструктуризации научно-исследовательского комплекса военного ведомства.

«Обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (опытно-конструкторские работы "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ")», – сказал Криворучко газете «Красная звезда».

Кроме того, будет создана целая линейка перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники, уточнил замминистра.

«Армата» – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной боевой танк, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка и ряд других бронемашин.