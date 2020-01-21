Командующий ВМФ: российские вертолетоносцы заложат к 9 мая

Два российских универсальных десантных вертолетоносца заложат в России к 9 мая. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Он также уточнил, что корабли будут относиться к абсолютно новому проекту.

«Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими [по сравнению с кораблями "Мистраль" - ред.] мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолетами», - сказал Евменов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будут создавать вертолетоносец в чистом виде. В сентябре 2018 года о строительстве вертолетоносцев сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Спустя год заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев сообщил, что ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года.

Вертолетоносцы «Мистраль»

В 2011 году Россия и Франция подписали контракт на строительство и поставку для ВМФ РФ двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль».

Корабли строились в кооперации с Балтийским заводом, который проектировал кормовую часть кораблей. Под этот проект Россией было приобретено программное обеспечение, с помощью которого велось проектирование. Первый корабль предполагалось поставить в конце 2014 года.

В 2015 году контракт был расторгнут на волне антироссийских санкций, Франция вернула России около 900 миллионов евро. Позже данные корабли были приобретены Египтом. Россия поставляет для них вертолеты Ка-52К «Катран».