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Комплексная отладка новейшей РЛС: кадры с секретного предприятия

Александр Пешков
Павел Кутаренко
20:50 20.01.2020
Радар сможет обнаруживать все типы летательных аппаратов на расстоянии более 100 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» впервые побывал в уникальной безэховой камере компании «Радар-ММС», которая отмечает 70-летний юбилей. В ней ведется отладка новейшей РЛС, характеристики которой засекречены.

По данным разработчика, радар способен обнаруживать все типы цели на расстоянии более ста километров, при этом отличается от аналогов высокой помехозащищенностью. Тип самолета, для которого создается изделие, не называется.

«Радар-ММС» - один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, точного приборостроения, специального программного обеспечения.

Началом деятельности предприятия считается 17 января 1950 года, когда в составе завода №275 было организовано ОКБ-275. Его задачей было доведение до серийного производства систем ближней навигации и слепой посадки самолетов, а также монтаж и наладка указанных радиосистем (СП-50, «Курс-МП») на гражданских и военных аэродромах СССР и зарубежных стран, куда поставлялись отечественные самолеты. Коллективом ОКБ в период с 1950 по 1970 годы были смонтированы, построены и введены в эксплуатацию свыше 155 систем слепой посадки на аэродромах СССР и зарубежных стран.

Сегодня на предприятии ведутся разработка и производство радиолокационных систем, комплексов авиационного базирования, а также робототехнических комплексов и специального программного обеспечения.

В частности, речь идет о новейшем беспилотном вертолете «Бриз», который способен вести поисково-спасательные работы и оснащен оптико-электронной системой, тепловизором, дозиметром и прожектором.  На предприятии также ведется разработка БПЛА, которые смогут решать множество других задач. В том числе - по перевозке грузов в труднодоступной местности,  вести разведку полезных ископаемых.

Также «Радар-ММС» и Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. Компания эксплуатирует единственный в России самолет Ил-114, на базе которого создана Летающая лаборатория.

На авиасалоне МАКС-2019 компания представила поисково-прицельный комплекс «Касатка-Э», в основу которого заложен искусственный интеллект.

Он может быть сконфигурирован под определенные задачи и широкий ряд авиационных носителей для осуществления обнаружения надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинга, поисково-спасательных работ, а также обеспечения безопасности морской экономической зоны.

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