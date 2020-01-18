Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео

Для проведения саперных и разведывательных работ российские военнослужащие в Сирии используют роботов, в числе которых «Скарабей» и «Сфера». «Звезда» публикует видео, на которых запечатлена работа этих комплексов.

«Скарабей» представляет собой платформу на колесах, оснащенную видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Робот управляется по цифровому радиоканалу.

На записи видно, что благодаря роботу военнослужащие осматривают труднодоступные участки заминированной территории, такие, как узкие подземные лазы и пространства под автомобилями.

«Сфера» - это устройство, предоставляющее военным обзор на 360 градусов на осматриваемой площади. Оно имеет форму шара и оснащено четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации. Высокая прочность позволяет устройству выдерживать падения с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования - автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

На записи видно, как военнослужащие спускают «Сферу» в шахты и подземные коммуникации, чтобы дистанционно осмотреть помещение на наличие подозрительных предметов.

Ранее в Минобороны рассказали об испытаниях опытного образца наземного робота легкого класса «Скорпион». Комплекс, как и его предшественник «Скарабей», предназначен для ведения разведки, траления местности, а также для оперативного сбора информации в труднодоступных и опасных для жизни человека местах.