Первые российские вертолетоносцы заложат к 75-летию Победы - СМИ

Первые два российских вертолетоносца заложат в Крыму 9 мая 2020 года, однако точная дата в данный момент не определена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В сообщении также отмечено, что корабли получат названия «Севастополь» и «Владивосток», их водоизмещение будет составлять 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 м, авиагруппа - более 20 тяжелых вертолетов.

Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будут создавать вертолетоносец в чистом виде. В сентябре 2018 года о строительстве вертолетоносцев сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Спустя год заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев сообщил, что ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года.

Вертолетоносцы «Мистраль»

В 2011 году Россия и Франция подписали контракт на строительство и поставку для ВМФ РФ двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль».

Корабли строились в кооперации с Балтийским заводом, который проектировал кормовую часть кораблей. Под этот проект Россией было приобретено программное обеспечение, с помощью которого велось проектирование. Первый корабль предполагалось поставить в конце 2014 года.

В 2015 году контракт был расторгнут на волне антироссийских санкций, Франция вернула России около 900 миллионов евро. Позже данные корабли были приобретены Египтом. Россия поставляет для них вертолеты Ка-52К «Катран».