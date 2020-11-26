Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Министерство обороны РФ получило партию танков Т-90М «Прорыв», сообщает военное ведомство.

«В войска прибыла партия танков Т-90М "Прорыв", оснащенных 125-мм гладкоствольной орудие-пусковой установкой. Эта система, применяемая с комплексом управляемого вооружения, способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в текущем году в общевойсковые и танковые соединения Сухопутных войск продолжали поступать современная военная техника, в том числе модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.

«Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров получило танки Т-72Б3М и Т-80БВМ», - добавили в ведомстве.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты. Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. «Прорыв» имеет 125-миллиметровую пушку 2А82-1М.

Т-90 - основной танк Российской армии. Машина производится на «Уралвагонзаводе». Является глубокой модернизацией Т-72Б. Первая модификация Т-90 была принята на вооружение в 1992 году. После смерти главного конструктора танка Владимира Поткина бронемашине решено было присвоить название «Владимир». На протяжении 10 лет, с 2001 по 2010-е годы, был самым продаваемым в мире основным боевым танком. Стоит на вооружении нескольких стран.