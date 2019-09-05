Холдинг «Вертолеты России» могут объединить с ОАК

Холдинг «Вертолеты России» может быть включен в состав Объединенной авиационной корпорации, которая в свою очередь передана Госкорпорации «Ростех». Об этом заявил глава авиационного кластера Госкорпорации Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости.

«Такое объединение возможно. На базе "Вертолетов России" и ОАК может быть создана крупная авиастроительная компания», - сказал Сердюков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, данное объединение может иметь определенные преимущества.

«Такой подход позволяет сократить цикл создания авиатехники, при этом издержки оптимизируются за счет эффекта масштаба», - уверен Сердюков.

При этом он подчеркнул, что в данный момент не определено, в каком виде такое объединение может быть реализовано: в рамках одного юридического лица или холдинговой компании.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ОАК Ростеху в октябре прошлого года. Согласно документу, передача предприятия должна произойти в течение 18 месяцев с момента подписания.

Государство владеет 92,31% акций ОАК через Росимущество, еще 4,47% - в собственности у ВЭБ и 3,22% - у частных акционеров.

Стоит также отметить, что 12,5% акций «Вертолетов России» владеет холдинг Mubadala из ОАЭ совместно с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций). Каким образом будет решен вопрос с иностранными акционерами предприятия при его включении в ОАК, Сердюков не уточнил.