Спасение для пятого поколения: разработчик о катапультном кресле Су-57

О катапультном кресле Су-57, новом топливозаправщике Ил-78МД-90А, модернизированном скафандре «Сокол-М» и других разработках ОАО «НПП Звезда» - в интервью с генеральным директором, главным конструктором предприятия Сергеем Поздняковым.

В чем главная особенность катапультной системы для спортивных самолетов, которую вы представили на МАКС-2019, и для чего она нужна, учитывая, что скорость полета этих машин не превышает сверхзвуковую?

Зачастую, летчик спортивного самолета бывает вынужден покидать его в сложных условиях, например, при штопоре. В таких условиях ему нужно открыть фонарь, отстегнуть себя от привязной системы, перевалиться за борт, удачно оттолкнуться от самолета, чтобы не стукнуться о его хвостовое оперение, и потом еще и раскрыть парашют. Это десятки секунд. Наша система безусловно обеспечивает безопасное спасение в таких ситуациях, она компактная, легкая, вписывается в кабину спортивного самолета, поэтому, я считаю, это будущее. Основным ее отличием является то, что в отличие от истребителей, летчика с помощью специальной телескопической штанги «выкидывает» из кабины, а кресло остается на месте. Кроме того, эта система работает от сжатого воздуха, а не от пороха, что, соответственно, облегчает использование: нет никаких проблем в том, чтобы проверить давление. На салоне представлен новый самолет «Ларос-31». Это как бы «внук» Су-31. Такая система будет поставлена в этот самолет. Также мы работаем с австрийской компанией Diamond Aircraft.

Каковы преимущества модернизированного скафандра «Сокол-М» и почему назрела необходимость его разработки?

Сегодня перед нами стоит задача многоразового использования и большей универсальности наших разработок, и мы создали именно многоразовый скафандр. Он сделан по схеме «пошел с вешалки снял, под себя подогнал и полетел». То есть скафандр будет универсальный, и его можно будет подгонять под разные размеры, а не шить индивидуально под каждого космонавта. Изменились также и материалы, из которых изготавливаются данные изделия. Сейчас оболочка делается из резины, а она имеет срок службы порядка 5 лет. Мы перешли на полиуретановые пленки. Они гораздо надежнее в плане истирания, работы на изгиб.

Какие разработки созданы вашим предприятием для самолета на солнечных предприятиях, на котором предполагается совершить полет на рекордную высоту?

Для этого самолета мы создали специальный скафандр, который позволит пилоту находиться на высоте порядка 25 тысяч метров продолжительное время, порядка 7-8 часов. Связано это с тем, что самолет должен быть предельно легким, а потому кабина не герметична. Если же говорить о компенсирующих костюмах, которые используют военные летчики, то они позволяют им выжить при разгерметизации на такой высоте порядка 10-15 минут, не более того. Наше изделие создано на базе скафандра «Сокол-М», а его система жизнеобеспечения напоминает ту, что необходима для выхода в открытый космос.

В чем главные особенности катапультного кресла для Су-57?

Мы идем по пути модернизации, поэтому революции там нет, но, во-первых, расширяется антропометрический ряд, уменьшена масса изделия, диапазон регулировок, пороха, которые используются в катапультной системе, имеют широкий диапазон температурного применения. Ведь мы понимаем, что у самолета есть экспортный потенциал, и давно работаем над этой темой. Автоматика, которая используется на кресле Су-57, значительно «умнее», чем на системах, которые использовались раньше. Это означает, что спасение пилота гарантировано в значительно большем числе ситуаций, чем ранее. Перевернутый полет, штопор, на земле и так далее. Кстати, кресло установлено и на самолетах Су-35, которые поставляются в войска.

Что изменилось в системе дозаправки ИЛ-78-МД-90А?

Наш подвесной универсальный агрегат эффективней предыдущих разработок процентов на 15. На существующих системах дозаправки темп перекачки примерно 2200-2300 литров, а на новой системе испытания показали, что она способна перекачивать порядка 2600-2700. Это важно, потому что наша главная задача - сделать так, чтобы самолеты при дозаправке как можно меньше «висели» в связке с танкером. Особенно это касается стратегических бомбардировщиков. Работа еще не завершена, идут испытания. Как это обычно бывает, на испытаниях появляются отказы, но мы дорабатываем изделие. Я думаю, что основные испытания в этом году будут закончены и дальше начнутся испытания самолетов.

Какие у предприятия планы на будущее, в том числе относительно диверсификации производства?