С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов, свыше тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы «Родник», а также 50 килограммов сжатого газа в баллонах. В грузовом отсеке «Прогресса» находятся научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медицинские препараты и средства гигиены для членов экипажа.

Согласно циклограмме полета «Прогресс МС-12» пристыкуется к МКС по короткой схеме, через три с лишним часа после старта.