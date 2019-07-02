Бронепикапы «Есаул» готовы к серийному производству

Бронированный пикап «Есаул» на базе автомобиля УАЗ, оснащенный турелями для установки пулеметов и гранатометов, прошел госиспытания. Об этом сообщил генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро «Техника» Игорь Тулинов.

«Данная модификация автомобиля уже прошла госиспытания», - рассказал он РИА Новости.

Разработчик отметил также, что данный бронеавтомобиль высокой проходимости был разработан с учетом сирийского опыта и оснащен антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком, снабжен турелями для установки пулеметов («Корд», «Печенег») и гранатометов (АГС-17, АГС-30).

Кроме того, уточняется, что данный автомобиль обеспечивает ведение огня с борта автомобиля и может использоваться для транспортировки спецподразделений.

Мощность двигателя бронепикапа - 135 лошадиных сил, максимальная скорость - 130 километров в час, запас хода по топливу - 680 километров, вместимость - четыре человека.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из салона бронеавтомобиля «Тайфун-К».