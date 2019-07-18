В Минобороны рассказали об испытаниях робота-разведчика «Скорпион»

Опытный образец наземного робота легкого класса «Скорпион» проходит испытания в интересах российских инженерных войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства, кроме информации об испытаниях, также приводятся основные характеристики новой техники. Так, комплекс предназначен, как и его предшественник, для ведения разведки, траления местности, а также оперативного сбора видео- и аудиоинформации в труднодоступных и опасных для жизни человека местах.

Сам робот при массе до 20 килограммов имеет высокую подвижность и маневренность: его скорость может достигать 3,3 метров в секунду, а время автономной работы от встроенного источника питания – до четырех часов.

Его оператор может им управлять от пульта дистанционного управления на расстоянии до одного километра.

«Скорпион» – преемник другого робототехнического комплекса легкого класса, «Скарабей», прошедшего испытания в Сирии при разминировании городов и районов, освобожденных от террористов.

Ранее кадры работы «Скарабея» «Звезда» публиковала в своем фоторепортаже.