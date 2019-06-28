Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Звезде» о том, как развивается программа по испытаниям двигателей ПД-14, который будет устанавливаться на российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21.

«Сейчас уже третья машина подключилась к испытаниям. До конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину. То есть ПД-14 будет ставиться на первосерийную, но при этом на пятую машину по порядковому номеру (испытательному циклу). Для того, чтобы уже в дальнейшем не менять двигатели, а поставить его на МС-21, и дальше уже отрабатывать на этом самолете. Эта работа начнется в начале следующего года. Я имею ввиду цикл испытаний с ПД-14 на МС-21», - рассказал Денис Мантуров.

Что касается развития программы в дальнейшем, то линейка двигателей на базе генератора ПД-14 будет двигаться в сторону уменьшения - к двигателям ПД-12 и ПД-8.

«Эти двигатели потребуются нам для использования в самолетах и транспортной авиации, и гражданской, и вертолетах, которые нуждаются в собственных двигателях. Мы рассчитываем на массовый сегмент, который пойдет на «Ансат», на Ка-62, на более легкие вертолеты, которые сейчас разрабатывают "Вертолеты России". Плюс, мы работаем по ПД-35 - это сверхтяжелый двигатель, 35 тонн. Такого двигателя и в советское время не разрабатывалось. Он пойдет как на широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолеты, так и на военно-транспортную авиацию», - объяснил глава Минпромторга.

Ранее сообщалось, что два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут». Двигатели изготовила АО «ОДК - Пермские моторы» в количестве 16 штук.