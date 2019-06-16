ЗРС «Сосна»: главные достоинства новейшего оружия

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» можно будет увидеть зенитный ракетный комплекс «Сосна» ближнего рубежа войсковой ПВО, который предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотников и подавления легкобронированной техники.

Его высокоточные ракеты наводятся в луче лазера, а управляет оружием многоканальная автоматическая оптико-электронная система.

Новейшая управляемая ЗРС «Сосна» на форуме будет представлена именно в конфигурации на шасси БМП-3. Главной особенностью системы является ее универсальность.

«Система работает как днем, так и ночью и в затрудненных метеоусловиях», - рассказал заместитель технического директора АО «КБточмаш имени Нудельмана» Владимир Уклеев.

Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться практически на любом шасси: БМП-3, БТР-82А и даже на шасси небольшого гусеничного тягача МТЛБ.

Управляют машиной и осуществляют стрельбу по воздушным, наземным и даже морским целям всего два человека: механик-водитель и оператор-наводчик.

Угол подъема транспортно-пусковых контейнеров позволяет засекать и поражать цели, летящие на высоте до 5 километров и на расстоянии до 10 километров.

«Самое главное свойство машины - это то, что она радиомолчащая. Обнаружение и наведение ведется в оптическом диапазоне, поэтому противник не обнаруживает эту машину», - отметил Уклеев. «Комплекс прошел в полном объеме все госиспытания, после чего был доработан в соответствии с рекомендациями МО. Проведены дополнительные объемы испытаний также успешно. В этом году планируем то, что он попадает в ГОЗ с поставкой и на вооружение», - рассказал управляющий директор АО «КБточмаш имени Нудельмана» Валерий Макеев.

Универсальность, всепогодность и способность работать по трем средам: по земле, воздуху и морским целям - это главные достоинства новейшего ЗРК «Сосна».