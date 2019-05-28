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Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить

Андрей Аркадьев
11:55 28.05.2019
«НПО машиностроения» приступило к возрождению «Утеса» в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ.
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить
© Фото: Минобороны России

Возрожденный крымский береговой ракетный комплекс «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный конструктор «НПО машиностроения» в Реутове Александр Леонов.

«Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет», - приводит агентство его слова.

Леонов отметил, что «НПО машиностроения» приступило к восстановлению БРК «Утес» еще в 2014 году. После проведения ремонтных работ комплекс успешно провел учебные пуски, подтвердив свою способность защищать южные морские рубежи.

Конструктор подтвердил, что «Утес» способен поражать цели, расположенные на расстоянии до 300 километров.

БРК «Утес» разработан в Крыму еще во времена СССР. Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». После развала Советского Союза, БРК оказался на территории Украины и был передан украинским ВМС.

Один дивизион комплекса пришел в небоевое состояние, второй удалось законсервировать. После воссоединения крымского полуострова с Россией, реутовское «НПО машиностроения» приступило к возрождению «Утеса».

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