В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники
В интересах российского военного ведомства проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы, сообщил в российском военном ведомстве.
«Сегодня, 6 декабря, Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники, проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», - сообщили в российском военном ведомстве.
В сообщении подчеркнуто, что видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника.
В нем также отмечено, что целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников.