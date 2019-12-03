Путин: количество кораблей-носителей ракет «Калибр» увеличится вдвое

До 2023 года вдвое увеличится количество кораблей-носителей ракет «Калибр». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.

«Выполнение заданий Госпрограммы вооружений позволит до 2023 года увеличить их [кораблей-носителей ракет «Калибр» - прим. ред] количество вдвое», - сказал президент.

По его словам, такие корабли являются основой группировки стратегических не ядерных сил ВМФ.

Также в ходе своего выступления президент подчеркнул, что доля оснащения ВМФ современными образцами вооружения составляет 68%.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.