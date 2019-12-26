Для экипировки «Сотник» создадут оружие нового поколения

В России ведется работа над новой экипировкой, оружием и боеприпасами в рамках программы «Сотник». Об этом «Звезде» сообщили в АО «ЦНИИТОЧМАШ» Госкорпорации «Ростех».

«По имеющейся информации будет три направления: "Сотник-БП" - боеприпасы, "СОТНИК-СО" - стрелковое оружие, "Сотник-СИБ" - средства индивидуальной бронезащиты», - сообщили на предприятии.

В ЦНИИТОЧМАШ отметили, что после утверждения ТТЗ будут определяться исполнители - или на конкурсной основе, или в формате единственного исполнителя.

Опытно-конструкторские работы будут проходить в 2020-2023 годы.