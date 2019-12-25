Большой гидрографический катер «Михаил Казанский» принят в состав Балтфлота

Балтийский флот принял в эксплуатацию первый большой гидрографический катер «Михаил Казанский» проекта 23370Г, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Катер имеет катамаранную конструкцию, благодаря которой удалось значительно увеличить площадь палубы для размещения гидрографического оборудования: многолучевого эхолота с комплексом сбора и обработки информации, промерного эхолота, измерителя скорости звука в воде, автономного гидрологического зонда и других видов специальной техники для исследований. Кроме того, он оснащен современной системой навигации и связи, радиолокационной станцией и электронной картографической системой», - говорится в пресс-службе ЗВО.

Катер завершил испытания восьмого декабря. Предполагается, что он будет использоваться в Финском заливе для выполнения гидрографических работ, обслуживания плавучих знаков для судовой навигации, а также доставки людей, топлива и продовольствия на различные объекты, которые обслуживает Ленинградская военно-морская база.

Уникальность «Михаила Казанского» заключается в катамаранной конструкции корпуса, позволяющей существенно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020 года для Гидрографической службы ВМФ РФ планируют построить три катера данного проекта.