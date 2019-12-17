Изготовлена первая партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

Завод «Уралтрансмаш» изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ», они уже готовы к отгрузке.

Как рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров, эти системы обгоняют время.

«Основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал», - рассказал Семизоров.

О том, что новейшие самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» являются первым шагом к роботизации военной техники Сухопутных войск, еще на форуме «Армия-2018» говорил начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Коалиция-СВ» первый раз была представлена 9 мая 2015 года на параде в честь 70-летия Победы.

Артиллерийская система предназначена для уничтожения средств противовоздушной и противоракетной обороны, командных пунктов, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, а также живой силы противника.