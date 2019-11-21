Российская армия получит сотню бронеавтомобилей «Атлет»

Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Красовицкий в разговоре с ведущим программы «Военная приемка» Алексеем Егоровым.

«Мы не можем называть эти цифры, они являются гостайной, и Вы это знаете, но речь идет о сотне машин», - сказал Красовицкий, отвечая на вопрос журналиста о количестве автомобилей, которые получат Вооруженные Силы РФ.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.

Броневик оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Способен разгоняться до 120 километров в час. Запас хода составляет 1000 километров.

Подробнее о машине смотрите в программе «Военная приемка», которую покажут в это воскресенье в 10:05 на телеканале «Звезда».