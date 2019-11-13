Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение ЦВО

В нем также отмечено, что в скором времени войска РЭБ ЦВО получат противоспутниковые комплексы «Тирада-2С» и комплексы радиоразведки узлов связи и линий «Палантин».

«Аппаратура "Поля-21" позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», - говорится в сообщении.

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