Разработчик раскрыл подробности о серийном облике БПЛА С-70 «Охотник»

Один из разработчиков российского ударного беспилотника «Охотник» рассказал о ходе испытаний машины и представил концептуальный облик самолета, пригодного для запуска в серийное производство.

«Та модель, которая представлена на видео, взлетевшая 3 августа, это в данном случае образец-демонстратор, задачей которого являются отработка характеристик устойчивости управляемости, отработка системы автоматического управления на режимах взлета и посадки. То же изделие, которое представлено в модели, по крайней мере, тот концептуальный облик, в ней отраженный, - это, естественно, развитие темы текущего образца-демонстратора, только уже в виде, пригодном для серийного производства и для эксплуатации по задачам Министерства обороны», - сказал собеседник «Звезды».

В сентябре текущего года С-70 «Охотник» совершил совместный полет с самолетом-лидером Су-57 в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его малозаметным для радиолокационных средств обнаружения.

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