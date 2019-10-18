БМП-3 протестировали перед отправкой в войска: кадры испытаний

Завершены испытания БМП-3, которые передадут в войска в рамках Единого дня военной приемки. Кадры тестирования технических возможностей боевой машины пехоты публикует «Звезда».

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, принятая на вооружение Советской армии еще в 1987 году.

Предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

БМП-3 может десантироваться парашютным способом и с надводных кораблей. Она оснащена дизельным V-образным двигателем мощностью 500 л.с. Запас топлива в 700 л обеспечивает пробег до 600 км. Движение по дорогам с твердым покрытием может осуществляться с максимальной скоростью до 70 км/ч. Комплекс основного вооружения - 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.