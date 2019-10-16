Первая партия новейших «Бук-М3» поступила на вооружение войск ЦВО
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» была передана на вооружение Центрального военного округа.
«Первые комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск противовоздушной обороны округа», - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Он добавил: техника поступила в 41-ю бригаду общевойсковой армии на Алтае.
Перевооружение войск позволит на треть увеличить боевые возможности по защите сухопутных подразделений, критически важных объектов от средств воздушного нападения.
Переподготовку расчетов осуществят в профильном учебном центре Минобороны, после чего в Астраханской области будут проведены учения.
ЗРК «Бук-М3» - новейший зенитный ракетный комплекс. Его отличительными особенностями в сравнении с предыдущими версиями являются увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, а также улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.