«Уралвагонзавод»: управление танком «Армата» будет похоже на компьютерную игру

Танкисты, которые будут управлять новейшими Т-14 «Армата», фактически превратятся в «геймеров», сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству, генерала армии Алексея Маслова.

По его словам, если раньше им приходилось смотреть на поле, где проводятся военные действия, через триплексы и прицелы, то теперь они смогут оценивать обстановку с помощью различных приборов.

«По большому счету, они становятся "геймерами". Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел», - отметил он.

Маслов отметил, что боевые машины имеют сложную электронную начинку, но при этом они достаточно просты в управлении, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие как срочной, так и контрактной службы.

Т-14 «Армата» - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

«Армата» реализует в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена. Впервые Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

В марте командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что Т-14 «Армата» поступит на вооружение войск Центрального военного округа после 2021 года.

Ранее сообщалось, что для танков «Армата» разработали комплекс дистанционной разведки «Глаз». Тактическая разведывательная система предназначена для расширения функциональных возможностей индивидуальной системы оперативной рекогносцировки путем объединения ракетниц системы в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении.