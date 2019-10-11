«Миль» и «Камов» объединятся в Национальный центр вертолетостроения

Два конструкторских бюро, «Миль» и «Камов», объединятся, чтобы вместе образовать Национальный центр вертолетостроения. Это станет первым этапом масштабного слияния, который должен завершиться в середине 2020 года.

Сроком окончания всех дальнейших процессов интеграции называется 2022 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России».

Между тем, сам холдинг также может перестать быть автономным и стать частью Объединенной авиационной корпорации. На базе «Вертолетов России» и ОАК может быть создана крупная авиастроительная компания.