Стало известно, когда танк Т-14 «Армата» поступит на вооружение войск ЦВО

Новый танк Т-14 «Армата» поступит на вооружение войск Центрального военного округа после 2021 года. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«По "Армате". Мы будем получать после 2021 года», - отметил он.

Т-14 «Армата» - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».

«Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта.

До 2022 года в войска должно поступить 100 танков. После этого будет приниматься решение о массовом производстве машин.