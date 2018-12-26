Воздушный танкер: кадры из кабины новейшего заправщика Ил-78М-90А

Новый топливозаправщик имеет рабочий объем 52 тонны топлива и способен заправлять в воздухе до трех самолетов. В случае необходимости четыре самолета способны заправляться от самолета на земле.

«Цифровой обмен позволил выводить на экраны всю пилотажную и навигационную информацию о двигателе, топливной системе, системе энергоснабжения, управления», - рассказал главный конструктор самолета Ил-78 Андрей Юрасов.

Отличительной особенностью модернизированного самолета являются новые двигатели, крыло и бортовое оборудование, ставшее полностью цифровым. Это позволило значительно увеличить свободное пространство внутри фюзеляжа.

Перенос производства Ил-76 в из Ташкента в Ульяновск был связан с полной оцифровкой всех чертежей и внесением в конструкцию машины серьезных изменений. В данный момент на базе Ил-76МД-90А создается также самолет ДРЛО А-100 «Премьер», который совершил первый полет в ноябре прошлого года.

Всего с начала производства в Ульяновске построено десять машин, первая из которых поднялась в воздух 4 октября 2012 года, а крайняя - 22 декабря 2018 года.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. искренний, прямой) создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно. Может перевозить до 126 десантников.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос.