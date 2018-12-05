В Минобороны РФ рассказали о подготовке расчетов боевых лазеров

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится новейший боевой лазер «Пересвет», прошел переподготовку по управлению уникальным комплексом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в сообщении говорится, что специалистов подготовили на базе Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Кроме того, подготовка проходила и на предприятиях промышленности, где военнослужащие получили необходимые знания теории и практические навыки.

Сегодня российское военное ведомство опубликовало кадры постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации, а личный состав подразделений все это время оперативно осваивал новинку.

«Пересвет» - боевой лазерный комплекс, ранее представленный президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Ранее военный эксперт рассказал о способностях «Пересвета».