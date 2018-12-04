Шойгу рассказал о преимуществах диверсификации российского ОПК

Диверсификация оборонно-промышленного комплекса РФ обеспечит создание инновационной гражданской продукции мирового уровня. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Передача передовых военных технологий в гражданский сектор позволит наладить инновационное производство продукции мирового уровня», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

По словам главы российского оборонного ведомства, прежде всего это касается товаров, создаваемых в интересах развития транспорта, связи и телекоммуникаций, топливно-энергетического комплекса, здравоохранения и других сфер экономики.

Шойгу подчеркнул, что интеграция оборонной промышленности в гражданскую экономику обеспечит в перспективе устойчивую работу оборонно-промышленного комплекса.