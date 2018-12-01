В Минобороны РФ рассказали о возможностях новой РЛС «Контейнер»

Радиолокационная станция последнего поколения «Контейнер» заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии. Это уникальный комплекс загоризонтного обнаружения, который способен отслеживать воздушные объекты на дальности почти в три тысячи километров.

В зону ответственности РЛС входят Западная Европа и страны Азии. Оценку амбициозному проекту дал начальник радиотехнических войск генерал-майор Андрей Кобан.

«Создание узла загоризонтного обнаружения - это результат совместных взаимоувязанных действий предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и строительного комплекса Министерства обороны», - отметил он.

Локатор «Контейнера» представляет из себя антенное поле из полутора сотен мачт - каждая высотой по 34 метра. Уникальные антенные решетки принимают сигналы, отраженные от ионосферы.

Принцип работы локатора позволяет отслеживать любые аэродинамические объекты, включая самолеты, вертолеты, крылатые и даже гиперзвуковые ракеты. Одновременно станция способна «вести» до пяти тысяч потенциальных целей.