Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковое оружие для российского истребителя пятого поколения Су-57 может появиться в 2020-х годах. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«В перспективе, конечно, можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия. Для Су-57 все будет в свое время, и наверняка будет и на нем гиперзвуковое оружие», - сказал Обносов.

Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о применении Су-57 новых видов оружия в Сирии.

Впервые о поступлении на вооружение ВКС России гиперзвукового оружия сообщил в марте президент России Владимир Путин. По словам главы государства, с декабря 2017 года в Южном военном округе поставлен на опытно-боевое дежурство высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.