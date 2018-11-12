Наследник «Черной акулы»: в чем кроется гигантский потенциал Ка-52

Десять лет назад, в конце октября 2008 года, на авиационном заводе «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина (город Арсеньев, Приморский край) началось производство Ка-52 «Аллигатор». В ноябре 2011 года ударно-разведывательный вертолет был принят на вооружение, а спустя пять лет состоялся его боевой дебют в сирийской операции.

Винтокрылый «Аллигатор» прославленного конструктора Сергея Михеева стал одной из самых эффективных воздушных боевых машин в мире. В ближайшие годы Вооруженные силы России получат 114 Ка-52. В новых модификациях учтен опыт боевого применения вертолета в Сирийской Арабской Республике.

Наследник «Черной акулы»

«Аллигатор» является усовершенствованной двухместной версией вертолета Ка-50 «Черная акула», получившего широкую известность после выхода на киноэкраны одноименного отечественного фильма 1993 года. В реальности машина побывала на театре военных действий (ТВД) лишь несколько раз - во время контртеррористической операции в Чечне. А в 2009 году ее производство было прекращено. В небе войны потребовался новый «хищник». Им стал Ка-52.

«Черная акула» была революционной разработкой. Конкурируя с американским АН-64 Apache и отечественным Ми-24, генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев вложил в свое детище колоссальный модернизационный потенциал. Концепция Ка-50 оказалась настолько оригинальной и удачной, что, говоря о востребованности, многие эксперты сравнивают ее с Ми-8 - самым популярным средним многоцелевым вертолетом в мире.

Испытания «Черной акулы» продемонстрировали жизнеспособность одноместной компоновки. Функции второго пилота (штурмана-оператора) заменяло передовое на тот момент бортовое оборудование. Например, были максимально автоматизированы процессы управления машиной и ведения огня. На учениях Ка-50 продемонстрировал способность поражать цели как по наводке, так и во время «свободной охоты».

«Черная акула» зарекомендовала себя маневренной машиной, которая может выполнять боевые задачи в горно-лесистой местности в любых погодных условиях. К недостаткам «Черной акулы» нередко относят цену: вертолет с соосной схемой (при всех его преимуществах) обходится заказчику дороже собрата, выполненного по классической схеме с несущим и хвостовым винтами.

Также огромное количество дискуссий вызвала одноместная компоновка Ка-50. Критики указывали на то, что боевой вертолет даже при наличии самых совершенных автоматизированных систем управления не может обходиться без второго пилота. Одному летчику сложно контролировать ситуацию на ТВД, которая к тому же становится все более сложной и непредсказуемой.

Сторонники «Черной акулы» и сам Михеев настаивали, что одноместная компоновка - это стимул для дальнейшего прогресса в развитии вертолетостроения, уверенный шаг в будущее, где роль человека в боевых действиях будет снижаться. Помимо этого, сокращение экипажа позволит уменьшить потери и в перспективе уменьшить расходы на подготовку летчиков.

«Наверное, здесь не может быть однозначной точки зрения. Одноместная компоновка позволила, например, усилить защиту кабины, установить на машину больше оборудования. Но в то же время, какой бы ни была совершенной техника, в реальных боевых условиях с летчиком произойти может все что угодно. И второй пилот всегда может лучше любой автоматизированной системы отреагировать на внештатную или экстренную ситуацию», – пояснил еженедельнику «Звезда» военный эксперт, подполковник запаса Владимир Язиков.

Главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов считает, что конструкторская мысль Михеева шла в правильном направлении, но она опередила свое время: тогда не хватало высокотехнологичного оборудования. По словам Дьяконова, в России вернутся к концепции «Черной акулы» при разработке ударной винтокрылой безэкипажной машины. Однако подобный проект может быть запущен лишь после рывка в развитии робототехники и искусственного интеллекта.

Двухместный и безопасный

Разработка двухместной версии «Черной акулы» стартовала в 1994 году. 19 ноября 1996 года Сергей Михеев представил первый образец Ка-52 с «хищным» прозвищем «Аллигатор». 25 июня 1997 года состоялся первый полет. Машина была на 85% унифицирована с серийным Ка-50. На ней была установлена гиростабилизированная оптико-электронная система «Самшит-Э» и круглосуточная обзорно-прицельная система «Ротор».

А вот система управления Ка-52 - по понятным причинам - подверглась существенным изменениям. Двухместная компоновка обеспечивает возможность управления машиной штурманом (оператором) в случае ранения или гибели командира. Как полагают эксперты, именно этого военные и добивались от «камовцев».

Естественно, Ка-52 еще и потяжелел. Масса пустого «Аллигатора» составляет 7,8 тонны (против 7,6 тонны у «Черной акулы»), а взлетная масса двухместного новичка превысила 10,3 тонны (против 9,8 тонны у Ка-50). Чтобы Ка-52 не потерял в маневренности, специалисты ОКБ Камова успешно переработали геометрию носовой части фюзеляжа.

Доводка «Аллигатора» растянулась до 2006 года. Однако обновленный вертолет получил более совершенную авионику. В частности, на Ка-52 был установлен комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) «Аргумент-2000». В его состав вошла радиоэлектронная станция (РЛС) «Арбалет-52» разработки АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Москва). Ка-52 получил возможность обнаруживать цели на дальности до 10 километров днем и до 5-6 километров ночью.

Боевая нагрузка вертолета составила две тонны. Ка-52 вооружен 30-мм пушкой 2А42, противотанковым комплексом 9К113У «Штурм-ВУ» с лазерным наведением, различными управляемыми и неуправляемыми ракетами и авиационными бомбами (РБК-500, РБК-250, КМГУ-2, ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-120, ФАБ-100).

На Ка-52 установлены усовершенствованные турбовальные двигатели семейства ТВ3-117, доказавшие высокую надежность в условиях как жаркого, так и холодного климата, а также высокогорья. Мощность силовой установки может достигать 2.700 лошадиных сил. Внутренние баки «Аллигатора» вмещают 1.487 килограммов топлива, два подвесных - еще 1.732 килограмма.

Дальность полета Ка-52 составляет 520 километров, горизонтальная скорость - 310 км/ч, крейсерская скорость - 250 км/ч, скорость полета вбок - 80 км/ч, скорость полета назад - 90 км/ч.

Позаботились «камовцы» и о безопасности. Топливные баки и наиболее важные агрегаты оснащены дополнительной защитой или дублированы. Кроме того, на вертолете установлена автоматическая система пожаротушения. Катапультирование экипажа может осуществляться с высоты от нескольких метров до 4,1 километра.

Как сообщалось в открытых источниках информации, ряд «Аллигаторов» оснащен новейшим комплексом радиоэлектронного противодействия «Президент-С» разработки предприятий, входящих в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Система обеспечивает защиту от авиационных ракет и ракет ПЗРК и устанавливается на машинах армейской авиации, выполняющих задачи в «горячих точках».

С учетом сирийского опыта

Боевое крещение Ка-52 получил в Сирии. Новые вертолеты были переброшены в эту страну, предположительно, в начале 2016 года.

Первые кадры боевого применения пары «Аллигаторов» появились в сети Интернет в апреле 2016 года. Российские машины наносили удары по боевикам террористических организаций неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Операция проходила в районе города Эль-Карьятайн, в 150 километрах к северо-востоку от Дамаска.

«Широкой публике неизвестны подробности боевого применения Ка-52. Судя по всему, в целом оно было успешным, однако, как это часто бывает с новой техникой, был выявлен ряд некритических недостатков и определены направления модернизации», – рассказал еженедельнику «Звезда» главный конструктор КБ-602 МАИ Дмитрий Дьяконов.

Из открытых источников следует, что опытно-конструкторские работы над обновленным «Аллигатором» продлятся два года. Акцент будет сделан на улучшении защиты вертолета от поражения снарядами крупнокалиберных орудий. Кабина, важнейшие агрегаты и системы управления будут прикрыты листами композитной брони, которые легче и прочнее титановых пластин.

Сейчас Ка-52 выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм (АКМ) и 12,7 мм (крупнокалиберный пулемет). Модернизированная машина будет защищена от поражения широко распространенными на Ближнем Востоке зенитными установками ЗУ-23, которые чаще всего устанавливаются боевиками в кузовах внедорожников. Также «Аллигатор» должен выдерживать огонь 57-мм автоматических пушек. При этом масса вертолета не должна увеличиться.

«Без ударного вертолета невозможна практически ни одна наземная операция. Он дает неоспоримые преимущества пехотным подразделениям. Но не стоит забывать, что винтокрылые машины, как правило, наносят удары, находясь в зоне видимости противника, а пуск ракеты или бомбометание происходят на невысокой скорости и малой высоте. Вертолет по-прежнему остается уязвимой машиной на театре военных действий. Поэтому улучшение брони - абсолютно правильный вектор модернизации», - отметил Дьяконов.

В сентябре 2018 года холдинг «Вертолеты России» сообщил о ведущихся работах по увеличению дальности применения оружия Ка-52. В связи с этим будет усовершенствована гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС-451). Арсенал «Аллигатора» пополнит многоцелевой комплекс управляемого вооружения «Гермес-А» с бикалиберной сверхзвуковой управляемой ракетой дальностью поражения до 20 километров. Стоящий сейчас на вооружении комплекс «Вихрь-М» обеспечивает поражение на дальности до 10 километров.

Также специалисты прорабатывают способы увеличения скоростных характеристик строевых воздушных машин. Как полагает Дмитрий Дьяконов, крейсерская скорость не является первостепенным показателем, который требуется на театре военных действий. По его мнению, гораздо важнее, чтобы машина быстрее поднималась в воздух, разворачивалась и совершала различные маневры.