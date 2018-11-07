Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном истребителю Су-57, показаны кадры испытаний композитного крыла Су-57.

«Считается, что (разрушение конструкции при нагрузках) от 99% до 104% (от допустимых) - это отличный результат. Если мы получим больше 104%, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», - рассказал «Звезде» начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода.

На кадрах видно, как с помощью специальных устройств моделируется максимальная расчетная перегрузка на крыло. Как и рассчитывали конструкторы, разрушение произошло при нагрузке, которая составляла 104% от максимальной.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

На форуме «Армия-2018» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что программа разработки истребителя пятого поколения Су-57 будет продолжаться и после поставки первых серийных самолетов в войска.

Контракт на поставку истребителей в войска был подписан между Министерством обороны РФ и компанией Сухой в августе текущего года. Он подразумевает поставку в войска двух самолетов до 2020 года, при этом первая машина должна быть поставлена в следующем году.

В данный момент в эксплуатации находятся 10 самолетов, которые проходят наземные и летные испытания.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.