Россия поставила в США двигатели для ракет

Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180 по действующему контракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие-производитель НПО «Энергомаш».

Кроме того, в сообщении сказано, что в ноябре США ждет поставка еще трех ракетных двигателей.

Напомним, что в настоящее время пуски американских ракет, оснащенных российским двигателем РД-180, занимают до 15 процентов парка всех пусков в США. Двигатели могут применяться как на гражданских, так и на военных спутниках.

Поставки двигателей из России в США идут по утвержденному графику, а в прошлом году консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО «Энергомаш» дополнительно 20 РД-180.

Соглашение о поставках двигателей РД-180 из России в США действует с 1997 года. Полтора года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но позже отменил, когда выяснилось, что до этого срока свои двигатели в США созданы не будут.

А недавно сообщалось, что на смену РД-180 Ракету Vulcan Centaur оснастят двигателем BE-4.