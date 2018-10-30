«Комплексы "Самарканд" способны полностью парализовать систему управления НАТО» - эксперт

Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» способны полностью парализовать системы управления НАТО. Об этом заявил директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

«Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО, что опять же при минимальных затратах в рамках нашего бюджета Минобороны нам позволяет фактически сдерживать войска Альянса от агрессии», - отметил эксперт в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Недавно Минобороны РФ разместило новейшие комплексы РЭБ «Самарканд» в Калининграде. Всего на территории РФ развернуто в общей сложности 13 комплексов «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2» и «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Они располагаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Еврейской автономной области и Белоруссии. Их задача - постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля.

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