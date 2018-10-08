Беспилотники с уникальным камуфляжем представлены в России

В рамках Международного военно - технического форума «Армия-2018» был представлен новый беспилотник, который при издали мало чем отличается от настоящего сокола. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам создателя аппарата, преподавателя кафедры Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» подполковника Артура Шубина, новый БПЛА будет также оснащен звуковым сигналом атакующей хищной птицы. Таким образом, будет достигнуто максимальное сходство с реальным соколом.

Особым этапом стало оснащение беспилотника звуковым генератором с записью крика атакующего сокола.

По его словам, летные испытания изделия начались еще в 2013 году. После успешного выполнения первой серии полетов было постепенное совершенствование принципов и системы управления. Затем началась работа с целевой нагрузкой - установка автопилота, навигационной системы позиционирования, камеры наблюдения.

Помимо главной особенности – биологического камуфляжа, беспилотник имеет и другие новшества. Важной особенностью конструкции стало место установки толкающего воздушного винта с приводом от электродвигателя – внутри хвостового стабилизатора, что позволило повысить управляемость на малых скоростях. При этом длительность полета «Сокола» составляет до 40 минут, и он может нести целевую нагрузку весом до одного килограмма.

Совокупность внешнего вида, малого веса, компактности, прочности, а также простота запуска и беспарашютная посадка, по словам его создателя, позволяют использовать не только в качестве малозаметного беспилотника при решении задач воздушной разведки силами специальных операций, но также и для контроля орнитологической обстановки на аэродромах, отметив, что зачастую птицы попадают в двигатели самолетов как раз на этапе взлета.

По совокупности всех реализованных идей беспилотник «Сокол» в настоящий момент проходит процедуру получения патента.