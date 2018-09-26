Новейшая система С-500 выйдет на испытания в ближайшее время - Борисов

Новейшая зенитная ракетная система С-500 выйдет на испытания в ближайшее время. Об этом вице-премьер заявил в ходе церемонии вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.

«Наши системы С-300, С-400 и С-500, которая сейчас на выходе, действительно обладают лучшими характеристиками по отношению ко всем аналогам, будь то Patriot, системы французского или израильского производства», - сказал Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить процесс разработки системы С-500 и других образцов новейшего российского оружия. Он также подчеркнул, что в результате выполнения программы в войска должны поступить новые, новейшие образцы вооружения, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги.